ФАС начала антимонопольное расследование против крупнейшего производителя сахара

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России заподозрила компанию «Продимекс» в координации действий торговых сетей по наценкам сахара. Ведомство возбудило антимонопольное дело, сообщили в пресс-службе.

ФАС провела внеплановые антикартельные проверки и обнаружила незаконную деятельность ООО «Продимекс», крупнейшего производителя сахара.

«Анализ документов и другой информации, полученной в ходе проверочных мероприятий, указывает на координацию компанией «Продимекс» деятельности торговых сетей в целях повышения розничных цен на сахар в условиях повышенного спроса», – говорится в сообщении ведомства.

За нарушение ч. 5 ст. 11 Закона о защите конкуренции компании грозит штраф, если ФАС докажет ее незаконные действия.

Напомним, на фоне скачка цен на сахар ФАС проводит антикартельные проверки крупнейших производителей сахара. Ведомство изучает данные о деятельности компаний «Группа компаний «Русагро», «ЧеховСахар», «Торговый Дом «Доминант», «Русагро-Центр», «Cоюз сахаропроизводителей России».

По данным Минсельхоза, цены на сахар в России за неделю выросли на 13,2%. Но россияне жалуются на более значительные скачки цен.

Москва, Наталья Рязанова

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