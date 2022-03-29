Decathlon приостанавливает работу в России

Французская сеть спортивных гипермаркетов Decathlon объявила о приостановке деятельности в России.

Компания заявила, что «условия поставок больше не выполняются для продолжения его деятельности в России» из-за антироссийских санкций. Decathlon уточнила, что продолжит поддерживать «2500 членов нашей российской команды, некоторые из которых работают в компании с 2006 года», сообщает BFM TV. Магазины Decathlon работают в 25 российских городах.

Decathlon принадлежит группе Mulliez Family Association, также владеющей «Ашаном» и «Леруа Мерлен». Ритейлеры заявили, что продолжают свою деятельность в России, несмотря на призывы к бойкоту российского рынка со стороны Киева.

Надо отметить, что множество международных компаний заявили об уходе из России или приостановке деятельность на фоне санкционного давления на РФ со стороны Запада.

Москва, Наталья Петрова

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