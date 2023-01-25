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Среда, 25 января 2023, 10:00 мск

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Французский ретейлер спортивных товаров Decathlon уходит из России

Сеть спортивных товаров Decathlon ищет покупателя на свои активы в России. Ритейлеру принадлежат несколько десятков магазинов, а также тысячи квадратных метров коммерческой недвижимости. По оценкам экспертов, активы российского сегмента французского бренда стоят 13-15 млрд рублей.

Один из крупнейших продавцов спортивных товаров в мире Decathlon объявил о приостановке деятельности в РФ после начала СВО на Украине. Весной 2022 года в России было 57 магазинов сети, сейчас их осталось 28. На российском сайте компании указано, что точки закрыты временно, «продажи приостановлены на неопределенный срок», передает РБК.

Кроме того, Decathlon в России принадлежит не менее 135 тысяч кв. м коммерческой недвижимости. Основная часть – это отдельно стоящие гипермаркеты, офисные и складские помещения. Около некоторых гипермаркетов есть незастроенные земельные участки, которые также принадлежат сети.

В настоящее время все сделки по продаже компаний из недружественных стран должны получать разрешение специальной подкомиссии Минфина РФ с целью предотвращения вывода капитала из страны на фоне западного санкционного давления.

Москва, Зоя Осколкова

© 2023, РИА «Новый День»

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