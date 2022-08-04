Из России ушла почти треть иностранных ритейлеров, свыше половины приостановили работу

Почти треть иностранных ритейлеров, арендовавших помещения в российских торговых центрах, решили прекратить свою деятельность в РФ. О таком решении объявили 27% компаний, сообщают «Известия» со ссылкой на данные консалтинговой компании CORE.XP.

Работу приостановили более половины зарубежных марок (51%), еще 22% сейчас проводят реструктуризацию. Порядка 70% из приостановивших свою деятельность брендов относятся к fashion-сегменту.

Так, о своем уходе из России объявили H&M, Nike, Starbucks, Victoria's Secret, Lush, Lego. Реструктуризацию проводят McDonald's («Вкусно и точка»), Levi's (JNS) и L'Occitane («Л'Окситан»). В числе приостановивших работу – Inditex, MAC, Jo Malone, Decathlon, Adidas, Puma, Hugo Boss, Swarovski.

Из-за ухода или приостановки деятельности зарубежных ретейлеров посещаемость торговых центров в Москве, по оценке Google Mobility Index, снизилась во втором квартале примерно на 6 процентных пунктов относительно первого квартала. В региональных торговых центрах показатель практически не изменился по причине их меньшей зависимости от присутствия иностранных брендов.

Москва, Наталья Петрова

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