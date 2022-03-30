Экономисты предложили России создать новую валюту для расчетов с другими странами

Антироссийские санкции, которые затруднили конвертацию рубля для внешнеторгового оборота и спровоцировали переход на рубли в расчетах за газ, также поставили вопрос о создании новой валюты. Такое мнение высказали сразу несколько экономистов – эксперты Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП) и Института народнохозяйственного прогнозирования РАН.

В формировании новой платежной системы могут быть заинтересованы страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС), Китай, Индия, Иран, Турция и ряд других, передает РБК. Таким образом Россия и дружественные ей государства могут снизить зависимость от доллара и евро, которые используются странами-эмитентами как геополитическое оружие.

По данным Банка России за девять месяцев 2021 года, 55% экспортных поступлений российских компаний было выражено в долларах США, еще 29% – в евро. Обострение ситуации на Украине и последовавшие новые экономические ограничения в отношении РФ со стороны западных стран сделали затруднительными расчеты по внешнеторговым операциям. Это касается и импорта, и экспорта, оплату которых стало невозможно провести через замороженные зарубежные счета российских банков, попавших под санкции.

Решить проблему мог бы специально созданный институт, выступающий в роли «агрегатора доходов» от экспорта компаний нефтегазового сектора. Тогда «Нефтедоллары», хранящиеся на зарубежных счетах, можно было бы использовать для оплаты импорта. Но это решение временное, единый собиратель экспортной выручки сам может попасть в санкционный список.

Таким образом, наиболее правильным шагом видится создание новой платежной единицы между Россией и государствами ЕАЭС, Юго-Восточной Азии, Ираном, Турцией и другими заинтересованными странами. Внутренняя стоимость этой единицы должна обеспечиваться имеющимися у стран-участниц ресурсами, а именно золотом и драгоценными металлами. Эти ресурсы могут быть как в наличной форме (монетарное золото в хранилищах), так и в форме безусловного обязательства по их поставке за короткий период.

В настоящее время становится очевидным, что любой конфликт политического и экономического характера может приводить к снижению ценности резервов в долларах и евро. Использование новой платежной единицы решило бы эту проблему.

Москва, Зоя Осколкова

© 2022, РИА «Новый День»