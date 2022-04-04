Стало известно, когда в России снова заработают заводы Volkswagen

Заводы Volkswagen Group в России могут возобновить работу этим летом. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на источники, знакомые с планами компании.

По их сведениям, заводы в Калуге и Нижнем Новгороде могут запустить конвейеры в июне-июле. Официально сотрудникам объявляли о простое до 12 мая. Однако, по подтвержденным прогнозам, он продлится до июля включительно.

Это связано с задержкой поставок некоторых компонентов из-за границы, сообщил источник. Сейчас транзит через Украину невозможен, Польша груз не пропускает, в связи с чем обсуждается вопрос с доставкой комплектующих в Стамбул и далее через Грузию в Россию. По данным собеседника издания, руководство компании надеется решить этот вопрос к середине мая.

Так или иначе, производственный план на 2022 год Volkswagen в России пока не урезал. Предварительно рассматривается перезапуск конвейеров в июне. Сотрудники будут получать полную зарплату как минимум до середины апреля, сообщил источник.

Volkswagen собирает машины в Калуге и в Нижнем Новгороде. Завод в Калуге выпускает автомобили Volkswagen, а в Нижнем Новгороде компания собирает Skoda. Производство на обеих площадках было приостановлено 3 марта из-за военной операции России на Украине и проблем с поставками компонентов.

Москва, Наталья Петрова

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