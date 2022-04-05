Австралия и Япония запретили продавать в Россию предметы роскоши

Министерство иностранных дел и торговли Австралии одобрило новые санкции против России. Ограничения коснулись предметов роскоши, в частности, вин и запчастей для люксовых автомобилей.

«Эти санкции нацелены на президента РФ Владимира Путина и его состоятельных сторонников, а не на обычных российских потребителей», – говорится в сообщении на сайте австралийского министерства.

В перечень запрещенных к экспорту товаров также попали: ювелирные украшения, предметы искусства, люксовая косметика, икра, трюфели, вина, духи, кожа, музыкальные инструменты и другие. Санкции начнут действовать 7 апреля.

Сегодня вступили в действие ограничения на продажу в Россию предметов роскоши из Японии, передает NHK. В перечень включены 19 наименований, в том числе автомобили дороже шести миллионов иен (49 тыс. долларов), дорогие мотоциклы, элитный виски, часы дороже 40 тыс. иен (330 долларов).

Итого в черном списке на экспорт из Японии оказались около 300 наименований товаров.

Напомним, ЕС обсуждает новый пакет санкций против России. В числе предложенных мер – запрет на продажу предметов роскоши.

Канберра, Наталья Рязанова

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