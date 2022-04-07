Китай и Россия провели первые топливные сделки в юанях

Китайские компании начали рассчитываться юанями за уголь и нефть из России. Первые поставки купленного на национальную валюту угля прибудут в Китай в апреле, а нефти – в мае, пишет Bloomberg со ссылкой на данные китайской компании Fenwei Energy Information Service Co.

Китай и Россия провели первые после ужесточения антироссийских санкций топливные сделки. Покупка угля прошла еще в марте с поставкой товара в апреле. Нефтяные компании также предложили китайским партнерам перевести расчеты с долларов на юани. По данным Fenwei Energy Information Service, первая оплаченная юанями нефть прибудет в Китай в мае.

Аналитики отметили, что в 2021 году Россия вышла на второе место по объемам экспорта угля в Китай. Около половины поставок приходится на уголь для металлургической отрасли. Обе стороны нацелены на развитие эконмического сотрудничества.

Переговоры Китая и Саудовской Аравии о расчетах в юанях также активизировались. Эксперты предсказали взрыв для нефтяного рынка в случае успешного перевода саудовского экспорта на китайскую валюту. Увеличивающиеся случаи международных расчетов в национальных валютах подрывают авторитет доллара как мировой резервной валюты, считают аналитики.

Москва, Наталья Рязанова

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