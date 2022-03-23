Китайский эксперт предрек «взрыв» рынка от расчетов за нефть в юанях

Расчеты за нефть в юанях между Китаем и Саудовской Аравией станут «взрывом» для рынка, уверен декан факультета международных финансов и торговли Шанхайского университета Чжан Юйгуй. Он спрогнозировал скорый крах доллара как мировой резервной валюты.

Напомним, Саудовская Аравия и КНР уже шесть лет ведут переговоры о частичном переводе расчетов за нефть с долларов на юани. Переговоры активизировались, поскольку саудиты намерены снизить влияние доллара. Они усомнились, что США надлежаще выполняют свои обязательства по защите королевства.

Выручка нефтегазовой компании Saudi Aramco превышает 350 млрд долларов. Даже частичный отказ от расчетов в американской валюте станет «настоящим взрывом» и повлечет последствия для современной финансовой системы, написал Чжан Юйгуй в своей статье для Huánqiú Shíbào.

На Западе активно заговорили об ослаблении доминирования доллара на мировом рынке нефти. Масла в огонь подлили также планы России создать систему расчета рубль-рупия с Индией, третьим по величине импортером нефти в мире.

Эксперт напомнил об исследованиях, которые вывели средний срок гегемонии одной валюты на рынке – сто лет. Бреттон-Вудской система была создана в 1944 году, т.е. до краха доллара остались считанные годы.

Как сообщал «Новый День», ОАЭ и Саудовская Аравия отказались от переговоров по ценам на нефть с президентом США Джо Байденом. ОАЭ и Саудовская Аравия продолжают придерживаться одобренного ОПЕК плана и отказываются наращивать добычу «черного золота».

Ранее эксперт спрогнозировал, что в течение 20-50 лет доллар лишится своей позиции как мировой резервной валюты. Место американской валюты займет китайская – юань.

Пекин, Наталья Рязанова

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