ОАЭ и Саудовская Аравия отказываются говорить с Байденом

ОАЭ и Саудовская Аравия отказались от контактов с президентом США Джо Байденом, который хотел обсудить ситуацию на Украине и цены на нефть. Об этом сообщает Wall Street Journal.

По данным газеты, Белый дом пытался организовать телефонные разговоры Байдена с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бин Салманом и шейхом ОАЭ Мухаммедом бин Зайедом. Однако оба лидера отказались говорить с американским президентом.

При этом на прошлой неделе принц и шейх поговорили с российским лидером Владимиром Путиным, а также с главой Украины Владимиром Зеленским, отмечает WSJ.

Вашингтон пытается укрепить международную поддержку противостояния России и сдержать рост цен на нефть. В свою очередь ОАЭ и Саудовская Аравия отказываются наращивать добычу «черного золота» и придерживаются плана, одобренного ОПЕК и группой производителей, возглавляемых РФ.

Кроме того, Абу-Даби и Эр-Рияду не понравилась реакция Вашингтона на ракетные удары, предпринимаемые хуситами в Йемене, и возрождение иранского ядерного договора, который якобы не учитывает их озабоченности в сфере безопасности.

Кроме того, Саудовская Аравия также хочет, чтобы США предоставили наследному принцу юридический иммунитет, поскольку в Штатах ему грозит несколько судебных разбирательств.

Эр-Рияд, Зоя Осколкова

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