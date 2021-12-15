Экономист: юань станет мировой резервной валютой вместо доллара

В течение 20-50 лет доллар лишится своей позиции как мировой резервной валюты, предупредил основатель Mobius Capital Partners Марк Мобиус. Место американской валюты займет китайская – юань.

По словам Мобиуса, Китай уже работает над тем, чтобы большинство сделок совершались без использования доллара. К тому же Пекин постоянно наращивает объем золотых резервов.

«Наступит день, когда доллар США потеряет свое доминирование в качестве резервной валюты. Китайцы работают с ЦБ разных стран мира, чтобы те использовали юань в качестве резервной валюты конкретной страны», – цитируют экономиста «Известия».

Напомним, президент РФ Владимир Путин уже предупреждал о подобном исходе для американского доллара. Америка препятствует расчетам в долларах за санкционную продукцию, что подрывает преимущества доллара как мировой резервной валюты. Даже союзники Вашингтона частично отказываются от американских денег в своих резервах.

Еще один фактор подрыва репутации американской валюты – новое повышении лимита государственного долга США, одобренное Сенатом и Палатой представителей. В этот раз планку подняли на 2,5 трлн долларов, до уровня 31,4 трлн долларов. Аналитики предупреждали, что без повышения объема госдолга Вашингтон уже с 21 декабря не смог бы выполнять свои финансовые обязательства.

Вашингтон, Наталья Рязанова

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