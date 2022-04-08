Власти РФ направят нефтегазовые доходы на покрытие дефицита бюджета

Правительство РФ использует часть дополнительных нефтегазовых доходов на покрытие приоритетных статей расходов. Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление, изменившее порядок зачисления данного вида доходов, сообщили в пресс-службе российского правительства.

По общему правилу дополнительные нефтегазовые доходы перечисляются в Фонд национального благосостояния. Но теперь их можно будет направить на приоритетные статьи расходов, чтобы нивелировать санкции и обеспечить макроэкономическую стабильность.

«Такой порядок позволит высвободить часть средств, которые помимо финансирования дефицита бюджета будут направлены на индексацию пособий и социальных выплат, а также иных приоритетных расходов федерального бюджета», – говорится в сообщении.

Ранее Bloomberg спрогнозировал доходы России около 321 млрд долларов на поставках нефти и газа к концу года. Уровень прибыли на треть превысит показатель прошлого года в связи с подорожанием энергоносителей на фоне западных санкций.

Москва, Наталья Рязанова

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