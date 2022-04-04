Bloomberg: нефтегазовые доходы России могут достичь рекорда

Россия может заработать почти 321 млрд долларов на поставках нефти и газа к концу года, считают аналитики Bloomberg. Подобный уровень прибыли на треть превысит показатель прошлого года, и положительное сальдо достигнет рекордной отметки.

«Россию может ожидать рекордное положительное сальдо счета текущих операций, которое, по мнению Института международных финансов (IIF), может достичь 240 млрд долларов», – пишет агентство.

Аналитики учли санкционное давление, но отметили его низкую эффективность относительно экспорта энергоносителей. Доходы от продажи нефти и газа помогли российским властям смягчить последствия западных санкций. Ситуация может измениться, если Запад все-таки введет эмбарго на покупку нефти и газа из России.

Цены на нефть и газ на европейском рынке пошли в рост и установили несколько рекордов после начала военной операции в Донбассе. Предыдущий скачок случился после решения Москвы перевести в рубли расчеты за газ.

В правительстве России сомневаются в возможности резкого отказа покупателей от поставок газа и нефти. Но на этот случай Москва ведет переговоры с рядом стран, нацеленных на покупку российских энергоносителей. Так, Индонезия заявила о готовности закупать нефть у России.

Москва, Наталья Рязанова

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