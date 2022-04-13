Крупнейший нефтетрейдер намерен отказаться от закупок в России

Крупнейший независимый нефтетрейдер Vitol Group планирует полностью отказаться от сделок по российской нефти к концу года. Значительное сокращение объемов поставок ожидается уже во второй половине года, пишет Bloomberg со ссылкой на представителя компании.

Vitol Group закупает и перепродает как сырую нефть из России, так и нефтепродукты. Сейчас компания действует по ранее заключенным контрактам, и обязательства по ним сокращаются. Поэтому объемы закупок «значительно сократятся» во втором квартале, а к концу года обнулятся. Компания не планирует заключать новые контракты на российскую нефть, если не будет других указаний.

В то же время крупнейшая индийская компания Indian Oil Corporation исключила из последнего тендера российскую нефть Urals. По данным Reuters, нефтеперерабатывающая компания временно отказалась сразу от нескольких марок сильно сернистой нефти. В тендер также не были включены Thunder Horse, Das, Eugene Island.

По словам источника издания, дочерняя для IOC компания Chennai Petroleum сменила предпочтения и теперь ищет малосернистую сырую нефть вместо сильно сернистых марок. Во время предыдущего тендера IOC купила, в том числя для Chennai Petroleum, шесть миллионов баррелей Urals с отгрузкой в мае.

Европейские страны активно обсуждают возможность отказа от закупок российских нефти и газа в качестве санкции в связи с военной операцией России на Украине. Пока странам внутри союза не удается прийти к соглашению, поскольку некоторые из них сильно зависят от российских энергоносителей.

Москва, Наталья Рязанова

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