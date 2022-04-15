Белоруссия повысит цены на сахар для остановки продаж в Россию

Белорусские производители сахара наценят продукт, чтобы остановить его массовую утечку в Россию. Спрос на сахар составил 3 кг на человека с учетом маленьких детей, сообщили в концерне «Белгоспищепром».

Цена на белорусский сахар вдвое меньше его стоимости в России. Производители намерены защитить внутренний рынок от перекупщиков, чью активность уже стала заметна. В марте продажи сахара выросли до 3 кг на человека с учетом маленьких детей, хотя в январе-марте 2021 года продавались 1-1,5 кг в месяц.

«Понятно, что один человек не может потреблять сахар в таких объемах. Поэтому мы вынуждены принимать меры для защиты внутреннего рынка и повысить отпускную стоимость продукции на 60 копеек за килограмм», – цитирует председателя концерна Олега Жидкова «Интерфакс».

В Белоруссии сахар выпускают Скидельский и Городейский сахарные комбинаты, Жабинковский сахарный завод и Слуцкий сахарорафинадный комбинат. За сутки все четыре предприятия производят около 4,8 тыс. тонн.

Напомним, в России цены на ряд продуктов, включая сахар, резко подскочили в связи с началом военной операции в Донбассе и антироссийскими санкциями. ФАС заподозрила крупнейшего производителя сахара «Продимекс» в координации действий торговых сетей по наценкам сахара.

Минск, Наталья Рязанова

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