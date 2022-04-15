Рост продаж техники для дома в марте составил до 92%

В марте средний чек при покупке бытовой техники и гаджетов увеличился на 73% по сравнению с прошлым мартом – до 16 210 рублей. Средняя покупка техники в интернет-магазине обошлась россиянам в 22 806 рублей, на 92% дороже, чем год назад.

Объем продаж в обычных магазинах увеличился на 47% в денежном выражении по сравнению с мартом 2021 года. А онлайн-продажи выросли на 191%, пишут «Известия» со ссылкой на данные ресурса «Чек Индекс».

В апреле ажиотаж спал: за первые 10 дней месяца средний офлайн-чек уменьшился на 17% (13 426 рублей) по сравнению с мартовским, онлайн-чек – на 19% (18 554 рубля). Общий объем продаж к уровню прошлого года вырос на 9%, но по сравнению с мартом снизился на 51%.

«Чек Индекс» сравнил обезличенные данные операторов фискальных данных с более чем 1,1 млн онлайн-касс в России за март и первые 10 дней апреля 2022 и 2021 годов, а также за 1-10 марта 2022-го.

Резкий скачок цен на бытовую технику и электронику произошел после начала военной операции России в Донбассе на фоне падения курса рубля. Позже ряд ритейлеров заморозил цены. Ажиотажный спрос на технику быстро спал: спрос на ноутбуки упал на 71%, на посудомоечные машины – на 51%, на варочные панели, духовые шкафы и стиральные машины – более чем на 40%.

Москва, Наталья Рязанова

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