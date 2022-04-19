18 российских финорганизаций попали под санкции Новой Зеландии

Министр иностранных дел Новой Зеландии Нанаия Махута сообщила о принятии страной ограничительных мер в отношении 18 финансовых организаций из России. Среди прочих под санкции попали Центробанк РФ и Фонд национального благосостояния.

«Эти крупные организации составляют около 80% банковских активов России», – подчеркнула глава новозеландского МИДа.

Санкции коснулись ряда других крупнейших финансовых учреждений страны, в частности, среди них оказались Альфа-Банк, Газпромбанк, Сбербанк и Внешэкономбанк.

Ранее Новая Зеландия ввела тариф в размере 35% на весь российский импорт. Кроме того, новозеландским предприятиям запретили экспорт в Россию продукции, тесно связанной со стратегическими отраслями промышленности. Как и другие государства, Новая Зеландия рестрикциями пытается добиться прекращения спецоперации на Донбассе.

Веллингтон, Зоя Осколкова

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