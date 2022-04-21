Австрия полностью отказалась от нефти из России

В австрийской OMV заявили, что полностью прекратили переработку нефти из России. При этом компании признали, что доля российского сырья и так была не очень большой.

«Объемы закупки нефти в России всегда были очень низкими, с началом войны мы заменили ее другой нефтью с рынка», – цитирует газета Kurier представителя австрийской компании.

Поставки нефти из России занимали всего 7,8% от всего импорта нефти в Австрию. Как следует из данных Статистического управления страны и Ассоциации нефтяной промышленности, за прошлый год в страну ввезли 596 тысяч тонн российской нефти.

Главным поставщиком «черного золота» Австрии является Казахстан – на него приходится 38,9% от всего импорта. На втором месте Ливия (22,1%), на третьем – Ирак (20,7%).

Вена, Зоя Осколкова

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