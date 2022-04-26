российское информационное агентство 18+

Конфликт на Украине

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Вторник, 26 апреля 2022, 09:15 мск

Новости Экономика

Новости, Кратко, Популярное

Центробанки начнут прятать резервы в долларах после санкций против России

Заморозка российских резервов в качестве санкций за спецоперацию на Украине сподвигнет центральные банки других стран к сокрытию долларовых активов. Такое мнение выразил профессор Университета имени Гете во Франкфурте-на-Майне Ян Питер Кранен.

Антироссийские санкции заставили другие страны задуматься, нужно ли продолжать держать резервы на счетах в западных государствах, или они тоже рискуют внезапно оказаться без своих валютных активов в случае политического конфликта.

«Их вероятная реакция – диверсификация – не только в используемых резервных валютах, но и в том, где и как их хранить. Это можно сделать тайком», – рассказал эксперт в беседе с газетой Wirtschafts Woche.

Например, центробанки могут хранить деньги небольшими частями на частном рынке капитала, создав для этого государственные подставные фирмы, поясняет профессор. Такой способ не позволит установить владельца средств, что поможет сохранить инвестиции на западных финансовых рынках.

Кранен предположил, что использование Вашингтоном доллара в качестве оружия в конфликте с Россией негативно скажется на статусе американской валюты как ключевой резервной валюты мира.

Напомним, 24 февраля Россия начала спецоперацию на Украине в ответ на просьбу о помощи от ЛНР и ДНР. ЕС, США и другие государства пытаются заставить Москву отказаться от своих целей путем применения ограничительных мер. В частности, недружественные страны заморозили резервы Банка России на общую сумму около 300 млрд долларов.

Берлин, Зоя Осколкова

© 2022, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Метки / Санкции против России

В Европе подорожало нижнее белье из-за антироссийских санкций / Эдуард Россель: англосаксы хотят уничтожить и Россию, и Германию / Азербайджан и Армения согласились платить за газ в рублях / Многие страны не поддержали антироссийские санкции из-за колониального прошлого / Тысячи люксовых автомобилей не добрались до России из-за санкций / «У предприятий остался запас прочности на два-три месяца». Экономисты оценили санкционные риски для Урала / Санкции поставили под угрозу десятки проектов УрО РАН / В санкционный список Австралии добавили еще 147 россиян

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Москва, Центр России, В мире, Конфликт на Украине, Россия, Экономика, Санкции против России,