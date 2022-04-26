Центробанки начнут прятать резервы в долларах после санкций против России

Заморозка российских резервов в качестве санкций за спецоперацию на Украине сподвигнет центральные банки других стран к сокрытию долларовых активов. Такое мнение выразил профессор Университета имени Гете во Франкфурте-на-Майне Ян Питер Кранен.

Антироссийские санкции заставили другие страны задуматься, нужно ли продолжать держать резервы на счетах в западных государствах, или они тоже рискуют внезапно оказаться без своих валютных активов в случае политического конфликта.

«Их вероятная реакция – диверсификация – не только в используемых резервных валютах, но и в том, где и как их хранить. Это можно сделать тайком», – рассказал эксперт в беседе с газетой Wirtschafts Woche.

Например, центробанки могут хранить деньги небольшими частями на частном рынке капитала, создав для этого государственные подставные фирмы, поясняет профессор. Такой способ не позволит установить владельца средств, что поможет сохранить инвестиции на западных финансовых рынках.

Кранен предположил, что использование Вашингтоном доллара в качестве оружия в конфликте с Россией негативно скажется на статусе американской валюты как ключевой резервной валюты мира.

Напомним, 24 февраля Россия начала спецоперацию на Украине в ответ на просьбу о помощи от ЛНР и ДНР. ЕС, США и другие государства пытаются заставить Москву отказаться от своих целей путем применения ограничительных мер. В частности, недружественные страны заморозили резервы Банка России на общую сумму около 300 млрд долларов.

Берлин, Зоя Осколкова

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