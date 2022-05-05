Производство гречки и риса выросло почти на треть за год

Российские предприятия произвели на 29,3% больше гречневой крупы в первом квартале по сравнению с тем же периодом 2021 года. Рост производства в марте составил 35,9%, следует из данных Росстата.

За первые три месяца 2021 года в России произведено 131,1 тыс. тонн гречки. Из них только в марте – 57 тыс. тонн. Перерабатывающие и заготпредприятия на 1 апреля запасли 82,9 тыс. тонн гречихи.

По данным Росстата, объем производства риса также вырос почти на треть: на 32,9% до 147,1 тыс. тонн в первом квартале 2022 года. В марте риса произведено 59,3 тыс. тонн, на 49,5% больше, чем в прошлом году.

Как сообщал «Новый День», в начале марта гречка подорожала дорекордных 200 рублей за кг. Скачок цен был вызван ажиотажным спросом на фоне новостей о западных санкциях против России в связи с военной операцией в Донбассе.

Москва, Наталья Рязанова

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