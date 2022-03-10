В России гречка подорожала до рекорда из-за ажиотажного спроса

Россияне скупают гречку и сахар в больших количествах. В результате стоимость этих продуктов быстро растет. При этом урожай гречихи был хороший и запасов достаточно, чтобы обеспечить внутренние потребности, сообщил глава Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Максим Шаскольский.

По его словам, служба начала проверки производителей-поставщиков. «Там большое количество участников и меры антимонопольного законодательства в настоящее время нельзя применить», – цитирует Шаскольского «Интерфакс».

В случае выявления нарушений служба выдаст предупреждение производителю или поставщику о том, что у него монопольно высокая цена, возможет оборотный штраф.

Заместитель председателя комитета Госдумы по аграрным вопросам Надежда Школкина подтвердила, что урожай гречихи в прошлом году был хороший, это должно полностью покрыть потребности России.

«Даже мы поставляли ее на экспорт, и себестоимость ее была на уровне 10-13 рублей за килограмм. Теперь мы на полках видим цену 200 рублей за килограмм. Это, надо сказать, рекорд за всю новейшую историю», – заключила парламентарий.

Москва, Зоя Осколкова

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