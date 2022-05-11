Суд приостановил банкротство Nord Stream 2 AG до осени

Суд приостановил процедуру банкротства компании Nord Stream 2 AG до 10 сентября 2022 года. Оператор трубопровода «Северный поток – 2» получил мораторий на выплаты кредиторам.

Решение вынесено судом кантона Цуг 10 мая. Процедура продолжится через четыре месяца, в течение которых Nord Stream 2 AG не обязана выполнять требования кредиторов. Временно активами компании управляет фирма Transliq AG, передает «Интерфакс».

Газопровод «Северный поток – 2» соединил Россию и Германию по дну Балтийского моря. Запланированная мощность газопровода – 55 млрд кубов газа в год. Обе нитки магистрали были достроены несмотря на санкционное давление и подготовлены к работе.

На фоне военной операции России в Донбассе Германия приостановила сертификацию трубопровода. Компании Nord Stream 2 AG пришлось уволить работников в связи с угрозой банкротства.

«Газпром» заявил о намерении расширить программу газификации северо-западных регионов России с помощью сухопутных мощностей трубопровода «Северный поток – 2».

Берлин, Наталья Рязанова

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