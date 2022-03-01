Nord Stream 2 AG увольняет сотрудников с прицелом на банкротство

Компания Nord Stream 2 AG рассматривает возможность банкротства. Оператор газопровода «Северный поток – 2» начал увольнять сотрудников, пишет Reuters со ссылкой на источники.

На фоне полной остановки процедуры регистрации трубопровода в Германии компания проводит финансовые консультации. Их итогом еще до конца недели может стать обращение в швейцарский суд для оформления неплатежеспособности.

В Nord Stream 2 AG было более 140 сотрудников, но компания начала расторгать контракты «вследствие развития геополитической ситуации и наложенных на компанию Nord Stream 2 AG со стороны США санкций».

22 февраля Германия остановила сертификацию «Северного потока-2» в связи с признанием Россией независимости Донецкой и Луганской народных республик. На следующий день США объявили о санкциях в отношении Nord Stream 2 AG и ее руководства.

Москва, Наталья Рязанова

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