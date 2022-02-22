Германия останавливает сертификацию «Северного потока – 2» из-за ДНР и ЛНР

Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что Германия останавливает сертификацию газопровода «Северный поток – 2» после признания Россией независимости ДНР и ЛНР. По его словам, соответствующие указания даны Минэкономики ФРГ. К немедленной полной остановке газопровода ранее сегодня призвал президент Украины Владимир Зеленский.

«Сегодня я попросил федеральное министерство экономики отозвать у Федерального сетевого агентства доклад по обеспечению энергобезопасности. Это звучит как технический момент, но это необходимый шаг, чтобы теперь не могла состояться сертификация газопровода», – сказал канцлер, напомнив, что «без сертификации «Северный поток – 2» не может быть запущен».

Шольц также отметил, что Реакция на признание Россией ДНР и ЛНР будет сплоченной и целенаправленной, и пообещал, что действия Москвы не останутся без последствий, передает ТАСС. Немецкий канцлер счел решение России «вопиющим нарушением международного права» и Устава ООН.

Шольц при этом выразил уверенность, что ЕС примет «масштабные и жесткие» санкции против России после решения Путина признать независимость ДНР и ЛНР. «Я уверен в том, что нам удастся добиться жестких санкций, принятых в рамках двадцати семи», – заявил канцлер, передает «Фигаро». По его словам, решение будет принято в течение дня.

Кроме того, Шольц призвал к дипломатическим усилиям между Западом и Россией «во избежание новой эскалации вокруг Украины. «Важно, помимо первых санкций, избежать новой эскалации и, следовательно, катастрофы», – заявил федеральный канцлер. «Это цель всех наших дипломатических усилий», – добавил он, подчеркнув, что «через 80 лет после окончания Второй мировой войны война угрожает Восточной Европе».

Напомним, в ноябре прошлого года «Газпром» заявил о завершении строительства «Северного потока-2» и готовности его к запуску. Спустя неделю Федеральное сетевое агентство Германии (BNetzA) приостановило процесс сертификации швейцарской компании Nord Stream 2 AG в качестве оператора СП-2. Оператору «Северного потока-2» необходимо получить одобрение регулятора ФРГ для того, чтобы начать перекачку газа.

Немецкий регулятор заявил, что оператор газопровода должен иметь организационную форму, соответствующую законодательству ФРГ. Для продолжения сертификации Nord Stream 2 AG должна создать «дочку» в Германии, чтобы управлять немецкой частью трубопровода.

В декабре Федеральное сетевое агентство Германии заявило, что решение по сертификации «Северного потока-2» не будет принято в первой половине 2022 года.

Берлин, Наталья Петрова

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