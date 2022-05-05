Простой отменяется: «Северный поток – 2» поможет газификации России

«Газпром» заявил о намерении расширить программу газификации северо-западных регионов России с помощью сухопутных мощностей трубопровода «Северный поток – 2». Как сообщили в компании, если Германия примет решение о вводе газопровода в эксплуатацию, то будет достаточно одной его морской нитки со 100-процентной загрузкой.

«В связи с тем, что в настоящее время морской газопровод «Северный поток – 2» не используется, и с учетом реализации программы газоснабжения и газификации потребителей Северо-Западного региона, «Газпром» принял решение задействовать избыточные российские сухопутные газотранспортные мощности проекта «Северный поток – 2» для развития газоснабжения регионов Северо-Запада России», – говорится в сообщении.

В «Газпроме» также уточнили, если немецкая сторона примет решение о вводе в эксплуатацию морского газопровода «Северный поток – 2», «в работу может быть включена только одна нитка газопровода со 100% загрузкой». «Начало включения в работу второй морской нитки газопровода «Северный поток – 2» возможно будет не ранее 2028 года», – пояснили в компании.

Москва, Мария Соколова

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