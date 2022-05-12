Посольство РФ ответило на обвинения в продовольственном кризисе от США

Вашингтон намеренно искажает информацию о причинах нехватки продовольствия и других товаров в мире, заявил российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов.

Ранее США обвинили Россию в блокировке акватории Черного и Азовского морей, через которые Украина поставляла зерно на мировой рынок. Недопоставки усугубляют продовольственный кризис, заявили в Вашингтоне.

«США сознательно переворачивают положение дел «с ног на голову». Киевские власти минируют акватории портов, не давая судам доставлять провизию и прочие товары в другие государства. Наши попытки согласовать открытие гуманитарных коридоров по-прежнему остаются без внимания», – говорится в заявлении посла, опубликованном в соцсети.

Анатолий Антонов напомнил, что причиной роста цен на продовольствие по всему миру стали антироссийские санкции. При этом, Россия добросовестно продолжает выполнять заключенные ранее контракты.

«Россия глубоко обеспокоена текущей ситуацией на международных продовольственных рынках, будет и далее добросовестно исполнять свои обязательства по международным экспортным контрактам в части сельскохозяйственных товаров и удобрений», – подчеркнул дипломат.

Генсек ООН Антониу Гутерриш признал, что только Россия, Белоруссия и Украина могут обеспечить продовольственную безопасность стран во всем мире Он призвал вернуть на мировые рынки продукты и удобрения из России и Белоруссии.

Вашингтон, Наталья Рязанова

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