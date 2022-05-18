Pandora и Adidas готовят возвращение в Россию

Немецкая компания Adidas завершает изменение логистических цепочек для возвращения в Россию. Датский ювелирный дом Pandora также готов вернуться на российский рынок, пишут «Известия» со ссылкой на источник на рынке торговой недвижимости.

Adidas склады и распределительный центры в Турции, откуда сможет отправлять товар в Россию. Ранее поставки шли из Европы. Компания прорабатывает способ возвращения: продать активы местной или иностранной фирме или сменить вывеску.

Pandora уже продала свой бизнес в России сербской компании. Теперь партнеры обсуждают продолжение развития бизнеса на российском рынке.

После начала военной спецоперации России по защите населения Донбасса иностранные компании начали массово уходить с российского рынка. Под угрозой потери работы оказались более 200 тыс. человек.

Москва, Наталья Рязанова

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