Страны G7 хотят создать картель для контроля стоимости российской нефти

Западные страны обсуждают возможность создания картеля покупателей российской нефти для контроля за повышением ее стоимости. Об этом сообщила министр финансов США Джанет Йеллен по итогам встречи с коллегами из стран G7, пишет The Wall Street Journal.

В рамках картеля можно будет установить лимит цены, что позволит сократить доходы бюджета России от продажи нефти без возникновения «слишком большой нагрузки на мировую экономику», указала глава американского минфина. Йеллен подчеркнула, что такая мера может вызвать «шоки стагфляционного типа».

«Возникла идея применения санкций, вторичных санкций. Альтернативным подходом могла бы стать идея тарифов вместо предельных цен», – заявила министр. Она добавила, что этот картель должен быть крупным и допустила, что одного Евросоюза будет недостаточно.

Ранее Йеллен призывала ЕС быть осторожным в вопросе введения полного эмбарго на поставки российской нефти. Запрет вряд ли окажет сильное воздействие на РФ, но грозит серьезным ущербом экономикам европейских стран, поскольку они будут вынуждены платить гораздо больше за газ, нефть и уголь от других поставщиков, которые получат возможность поднять цены.

«Это явно повысит мировые цены на нефть, окажет разрушительное воздействие на Европу и другие части мира и, вопреки здравому смыслу, может оказать очень незначительное негативное влияние на Россию, поскольку она может экспортировать меньше, но доходы от экспорта вырастут», – считает глава Минфина США.

Как сообщает агентство Bloomberg, США и Европа рассматривают три варианта введения ограничений в отношении российской нефти: полное эмбарго, разработка механизма «оплаты для удержания выручки» и предельная стоимость. В Вашингтоне опасаются, что полный запрет на нефтяные поставки приведет к резкому подорожания энергоресурсов и увеличению доходов бюджета России. Вероятнее всего, западные страны придут к согласию в вопросе ограниченного запрета.

Брюссель, Зоя Осколкова

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