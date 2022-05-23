Министр Мали: от антироссийских санкций пострадает больше людей, чем от терактов

Санкции Запада против России парализовали экономическую систему, что ударило по бедным странам. В дальнейшем ограничения ухудшат экономическую ситуацию и спровоцируют продовольственный кризис. Об этом завил министр иностранных дел Мали Абдулай Диоп.

«Возникает очень много сложностей, очень много проблем. Также могут быть затронуты банковские операции. Это создало трудности, парализовало экономическую систему. И, естественно, это в первую очередь бьет по бедным странам, которые уже столкнулись с большими проблемами в снабжении населения», – сказал глава МИД Мали в интервью РИА «Новости».

В частности, в Мали уже ощущается дефицит пшеницы, так как крупнейшими производителями являются Россия и Украина, а потребителями – бедные страны третьего мира. Если раньше людям африканских стран не хватало денег на продукты, то теперь наблюдается нехватка продовольствия.

Любые санкции не являются решением проблемы, а только усложняют ситуацию, подчеркнул министр. «Мы видим готовность России помочь Мали справиться с этой ситуацией и ценим эти усилия по обеспечению Мали доступа к зерну, удобрениям и другим ресурсам. Вне зависимости от воли Мали западные санкции в целом влияют на всех. Очевидно, что это повлияет на продовольственную ситуацию в мире», – добавил Диоп.

Глава МИД Мали добавил, что от продовольственного кризиса население беднейших стран мира может пострадать больше, чем от терактов. «Наша страна уже столкнулась с проблемами в области безопасности: террористы убивают много людей. Но по статистике, которую нам предоставляют международные организации, проблемы в области продовольственной безопасности провоцируют гораздо больше жертв по сравнению с террористическими атаками. Политики не уделяют этой проблеме достаточно внимания, хотя она действительно вызывает наше беспокойство», – заключил министр.

По его словам, многие люди фактически будут «приговорены к смертной казни», потому что их лишают доступа к продуктам питания, и даже поток продовольственной и гуманитарной помощи не спасет ситуацию, потому что международные финансовые, экономические и торговые связи сильно нарушены.

Бамако, Зоя Осколкова

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