Польша досрочно разорвала газовый контракт с Россией

Правительство Польши досрочно разорвало межправительственное соглашение с Россией на поставку газа, подписанное в 1993 году. Об этом сообщил представитель правительства страны по стратегической энергетической инфраструктуре Петр Наимский в эфире Польского радио.

Это соглашение действовало до конца 2022 года. Польские власти приняли решение не продлять его.

Наимский заявил, что кабмин Польши еще 13 мая принял резолюцию о разрыве соглашения с правительством России. «Спустя 30 лет можно констатировать, что отношения в газовой отрасли между Польшей и Россией перестают существовать»,– сказал чиновник, чьи слова приводит ТАСС.

Он также сообщил, что польский участок газопровода «Ямал-Европа» (собственность компании EuroPolGaz), по которому осуществлялась транспортировка газа из России, можно использовать для поставок топлива из Германии. Кроме того, этот участок, по его словам, будет служить для транспортировки газа по территории Польши, передает «Прайм».

Напомним, «Газпром» прекратил поставки газа в Польшу с 27 апреля после отказа выполнять требование российской стороны о переходе на новую систему оплаты газа в рублях.

Варшава, Наталья Петрова

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