«Газпром» подтвердил прекращение экспорта газа в Болгарию и Польшу. Газовые цены в Европе резко выросли

«Газпром» подтвердил, что с 27 апреля полностью приостановил поставки газа болгарской компании «Булгаргаз» и польской PGNiG из-за их отказа платить за топливо рублях. Об этом говорится в сообщении российского газового холдинга в Telegram. Экспорт не возобновится до тех пор, пока компании не заплатят в российской валюте. «Газпром» при этом предостерег Болгарию и Польшу от несанкционированного отбора газа.

В сообщении «Газпрома» говорится, что на конец рабочего дня 26 апреля «Газпром экспорт» не получил от «Булгаргаза» и PGNiG платежи за поставки газа в апреле в рублях. Поставки газа этим компаниям не будут производиться «до момента осуществления оплаты» в российской нацвалюте.

В «Газпроме» подчеркнули, что через Болгарию и Польшу также проходит транзит российского газа. «В случае несанкционированного отбора газа из транзитных объемов, «Газпром» сократит транзитные поставки на соответствующий объем», – предупредили в компании.

Надо отметить, что цена газа в Европе на этой новости взлетела на 16% в начале дня. Согласно данным биржи ICE Future, майские фьючерсы на «голубое топливо» по индексу TTF на открытии торгов подорожали до $1370 за тысячу кубометров, передает «Прайм». Чуть позже котировки опустились до 1310 долларов, что на 15% выше цены вторника.

Накануне Минэнерго Болгарии и государственная нефтегазовая компания Польши PGNIG сообщили о получении от «Газпрома» уведомления о полной приостановке поставок газа с 27 апреля после того, как госкомпания «Булгаргаз» и PGNIG не оплатили апрельские поставки в рублях.

После введения масштабных антироссийских санкций в ответ на спецоперацию на Украине президент РФ Владимир Путин 31 марта подписал указ о переводе оплаты за поставки газа недружественным странам через рублевый счет в российском банке с 1 апреля. В случае отказа платить в российской валюте Россия не намерена поставлять газ бесплатно, заявлял Путин.

Москва, Наталья Петрова

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