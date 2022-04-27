Урсула фон дер Ляйен пригрозила России ответом из-за остановки поставок газа в Польшу и Болгарию

В ЕС резко отреагировали на прекращение поставок российского газа Польше и Болгарии. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен назвала решение «Газпрома» неоправданным и неприемлемым.

«Заявление «Газпрома» – это очередная попытка России шантажировать нас газом», – написала глава ЕК в своем твиттере. Она добавила, что Европа готова к такому сценарию и готовит скоординированный ответ. Страны Евросоюза останутся «едиными и солидарными с пострадавшими государствами-членами», – заверила глава Еврокомиссии.

Ранее в среду, 27 апреля, «Газпром» сообщил о полной приостановке поставок газа болгарскому «Булгаргазу» и польской PGNiG из-за неоплаты апрельских поставок «голубого топлива» в рублях. Также российская компания заявила, что сократит транзит в третьи страны в случае несанкционированного отбора Болгарией и Польшей газа из транзитных объемов.

Тем временем премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис пообещал Болгарии помощь в решении проблем, которые могут возникнуть из-за действий России в газовой сфере. Политик собирает совещание по энергетике, пишут греческие СМИ.

Также сообщается, что Австрия приняла новые условия России по оплате газа. Об этом заявил канцлер Австрии Карл Нехаммер, отметив, что президент РФ Владимир Путин заверил Вену в безопасности поставок. «Мы, OMV, приняли условия по оплате, то же сделали в Германии... Это было важно для нас», – приводит слова канцлера РИА «Новости». Министр энергетики страны Леоноре Гевесслер в свою очередь заявила, что заполнение австрийских газохранилищ в этом году невозможно без российских поставок. При этом она подчеркнула, что Австрии нужно искать новых поставщиков газа.

В свою очередь премьер Словакии Эдуард Хегер заявил, что его страна не намерена платить за российский газ в рублях, отметив, что расчеты, согласно долгосрочному контракту с «Газпромом», будут производиться в евро. По его мнению, ситуация с Польшей показала, что Россия «является абсолютно ненадежным торговым партнером». «ЕС должен как можно скорее избавиться от энергетической зависимости от РФ», – подчеркнул он.

Между тем, по данным Bloomberg, по меньшей мере десять покупателей российского газа из Европы уже открыли счета в «Газпромбанке» для оплаты газа в рублях, а четыре европейские компании уже оплачивают поставки в рублях. Об этом агентство сообщает со ссылкой на источник, близкий к «Газпрому».

Брюссель, Наталья Петрова

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