Россия остановила экспорт газа в Финляндию

Поставки российского газа в Финляндию прекращены. Об этом сообщила финская газовая госкомпания Gasum.

Накануне «Газпром экспорт» уведомил Gasum, что экспорт прекратится в субботу, 21 мая, в 7:00. Решение принято из-за отказа финской компании выполнять требование российской стороны о переходе на новую систему оплаты газа в рублях. Gasum заявляла, что намерена обратиться в арбитраж.

«С сегодняшнего дня, в течение предстоящего летнего сезона, Gasum будет поставлять своим клиентам природный газ из других источников по трубопроводу Balticconnector», – говорится в сообщении финской компании. Этот трубопровод соединяет газовые системы Финляндии и Эстонии по дну Финского залива.

Напомним, с 27 апреля «Газпром» прекратил поставки газа в Болгарию и Польшу, которые также не согласились платить за топливо в рублях.

Хельсинки, Наталья Петрова

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