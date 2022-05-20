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Пятница, 20 мая 2022, 17:29 мск

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Россия прекращает поставки газа в Финляндию

Россия прекратит поставки газа в Финляндию в субботу, 21 мая, в 7 часов утра. Об этом сообщила финская государственная компания Gasum.

«Во второй половине дня в пятницу, 20 мая, «Газпром экспорт» сообщил Gasum, что поставки природного газа в Финляндию по договору будут прекращены в субботу, 21 мая 2022 г., в 07:00», – уточняется в сообщении на сайте компании.

Ранее Gasum отказалась выполнять требование российской стороны о переходе на новую систему оплаты газа в рублях. Компания заявляла, что намерена подать иск в арбитраж.

Хельсинки, Светлана Антонова

© 2022, РИА «Новый День»

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Метки / Европа

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