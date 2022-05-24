Китай нарастил закупку российской нефти

Объем закупок российской нефти марки ESPO в Китае вырос на фоне отказа ряда стран от импорта российских энергоносителей. Аналитики Vortexa подсчитали, что в мае 20 из 21 танкера с нефтью ушли из Находки в китайские порты.

Спрос на топливо в Китае вырос в связи со вспышкой коронавируса. Пекин покупает у Москвы объемы, освободившееся после отказа ряда стран от сделок из-за санкций. По данным аналитиков, по итогам мая 33 танкера с российской нефтью ESPO отправятся в Китай и только один – на Ближний Восток. Ожидается, что импорт российской нефти в Китай в апреле и мае превысит обычный уровень на 20%, передает Bloomberg.

По данным агентства, Пекин и Москва ведут переговоры о пополнении стратегических запасов Китая за счет поставок из России. И теперь часть нефти из Восточной Сибири поступает в китайские хранилища.

Напомним, Китай и Россия перевели расчеты за топливо в юани. Первые поставки угля за национальную валюту отправились в Китай в апреле. Первая покупка нефти за юани планировалась в мае.

Пекин, Наталья Рязанова

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