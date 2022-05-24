ТЦ разрешат досрочно расторгать договоры аренды с ушедшими из России компаниями

Собственники торговых центров смогут досрочно расторгать договоры аренды с компаниями из недружественных стран. Об этом заявил глава правительства России Михаил Мишустин на заседании президиума правительственной комиссии по повышению устойчивости экономики в условиях санкций.

Глава кабмина отметил, что в текст договора между собственником и арендатором нередко включался пункт о том, что размер платежей будет зависеть от выручки магазина. Сейчас это, указал он, приводит к неприятным ситуациям.

По словам Мишустина, после приостановки работы в России некоторые иностранные компании не освободили помещения, но перестали платить за аренду помещения. В итоге собственники ТЦ начали терпеть убытки. «Как правило, это касается довольно крупных арендаторов. Соответственно, и потери у владельцев помещений также существенные», – отметил премьер, чьи словам приводятся на сайте кабмина РФ.

«Поэтому собираемся предоставить собственникам право досрочно расторгать договоры аренды с компаниями, связанными с недружественными государствами», – резюмировал Мишустин.

Ранее сообщалось, что торговые центры переводят зарубежных ритейлеров, которые решили приостановить работу в России из-за санкций, на фиксированную арендную плату. Рассчитывать ставку будут по среднему значению месячной платы по состоянию на 2021 год. Отмечалось, что управляющие площадями уже начали переговорную кампанию.

Москва, Наталья Петрова

© 2022, РИА «Новый День»