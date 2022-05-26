Moody's ухудшил двухлетний прогноз для мировой экономики

Международное рейтинговое агентство Moody's ухудшило прогноз для мировой экономики на 2022 и 2023 годы. Аналитики не изменили мнение о падении экономики России.

Основными причинами снижения прогноза стали ситуация на Украине и карантин по Covid-19 в Китае, которые спровоцировали рост инфляции и новые разрывы в цепочках поставок.

Еще в марте прогноз роста ВВП стран G-20 на 2022 год составлял 3,6%, а теперь снизился до 3,1%. Ожидания роста в 2023 году с 3% снизились до 2,9%. Аналогичный прогноз для развитых стран на текущий год ухудшился с 3,2% до 2,6%, для emerging markets – с 4,2% до 3,8%.

Прогноз для России не изменился, ее экономике по-прежнему прогнозируют падение на 7% в текущем году и на 3% в 2023-м. Старший вице-президент агентства Мадхави Бокил признал, что только для РФ прогноз предполагает рецессию.

По оценке Moody's, рост экономики Китая составит не 5,2%, а 4,5%. Но уже в следующем году ее ожидает рывок с 5,1% до 5,3%. Аналогично поведет себя экономика еврозоны, показав в текущем году рост не на 2,8%, а на 2,5% и выдав рост на 2,3% вместо 2,2% в 2023-м, приводит данные «Интерфакс».

Прогноз для США понизился с 3,7% до 2,8% на текущий год и с 2,5% до 2,3% на 2023 год. Рост экономики Японии спрогнозирован на уровне 2,4% и 1,2% вместо указанных ранее 2,9% и 1,4%. По мнению аналитиков, рост в Великобритании в этом году останется стабильным – 2,8%, а на следующий год прогноз понижен с 1,4% до 1%.

Накануне аналитики Financial Times предсказали миру рецессию в связи с проблемами в мировой экономике. Так, восстановлению после пандемии мешают: снижение перспектив экономического роста Китая в связи со вспышкой коронавируса. А также недальновидные решения ФРС США, рост стоимости жизни по всему миру, развивающийся продовольственный кризис.

Пекин, Наталья Рязанова

© 2022, РИА «Новый День»