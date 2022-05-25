Financial Times: мировой экономике угрожает рецессия

Существующие в мировой экономике проблемы могут привести к рецессии. С таким предупреждением выступили аналитики в статье для Financial Times.

Экономисты выделили четыре главные проблемы, которые сейчас играют доминирующую роль. Каждый из этих четырех факторов «отравляет» мировую экономику по мере ее восстановления после пандемии, и, как отмечается в публикации, неудивительно, что атмосфера ухудшается.

Первая проблема – снижение перспектив экономического роста Китая. В Поднебесной сейчас борются со взрывным ростом заболеваемости коронавирусом. Жесткие локдауны повлияли на работу многих предприятий, что сказалось на всей логистической цепочке доставки товаров из Китая.

Вторая – недальновидные решения Федеральной резервной системы США, которые в сложившейся ситуации могут превратить процветание в спад.

Третий фактор – рост стоимости жизни по всему миру и в европейских странах, в частности. Европейские потребители столкнулись с самой высокой инфляцией за последние несколько десятков лет.

Четвертая проблема – развивающийся продовольственный кризис, из-за чего многие беднейшие государства столкнулись с угрозой не просто недостатка продуктов, но и массового голода.

«Сейчас мы снова боимся глобальной рецессии, только на этот раз все более чем реально», – приводит FT слова главного экономиста Института международных финансов Робина Брукса. По словам аналитиков, министрам экономики и чиновникам придется задействовать все свое мастерство реагирования на сложные ситуации для предотвращения наметившихся катастроф.

Нью-Йорк, Зоя Осколкова

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