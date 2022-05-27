Mudo вместо Zara: турецкие бренды одежды выходят на российский рынок

Несколько турецких брендов ведут переговоры с торговыми площадками для открытия магазинов в России. Часть этих компаний уже покидали российский рынок, не выдержав конкуренции, однако в новой реальности у них есть неплохие шансы завоевать своего российского покупателя. Об этом пишут «Известия».

Представители брендов adL, Mudo, LTB, Twist и İpekyol ведут переговоры с российскими операторами об открытии своих магазинов. Об этом рассказали в компании Surenkok, которая занимается продвижением турецкого бизнеса в России, а также подтвердили в Российском совете торговых центров.

После того, как многие западные бренды покинули российский рынок, отечественные операторы заинтересованы в сотрудничестве с новыми компаниями. Компании планируют открывать много точек в Москве и регионах – свыше 100 каждая из них.

На данный момент известно, что первыми начнут работать магазины adL. Этот бренд уже открывался в России, но ушел из-за высокой конкуренции. У компании есть понимание вкусов клиента, она знает, как работать на российском рынке, поэтому марка сможет наладить работу за пару месяцев.

Новичкам же на российском рынке понадобится полгода, чтобы открыть первую точку, считают эксперты. Таким образом, турецкие марки начнут продажи в РФ с вещей из коллекции осень-зима.

Москва, Зоя Осколкова

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