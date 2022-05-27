В России дешевеют гречка и подсолнечное масло

Средние оптовые цены на гречку снизились на 13% после мартовского максимума. Нерафинированное подсолнечное масло тоже упало в цене – на 0,1%. А вот один из крупнейших производителей растительного масла «Эфко» предупредил л будущем повышении цен.

Средняя цена за тонну гречки составляет 81,32 тыс. рублей, хотя в марте цена доходила до 93,25 тыс. По данным Института конъюнктуры аграрного рынка, в Алтайском крае гречневая крупа продается за 50-52 тыс. рублей за тонну. Аналитики связывают падение цены со спадом спроса и стабилизацией рынка, передает «Вести.ру».

Цены производителей на подсолнечник и подсолнечное масло также стабилизировались. Семена подсолнечника в нынешнем мае стоят на 26,5% меньше по сравнению с прошлым маем, пишут «Известия» по данным Минсельхоза РФ. В министерстве подчеркнули, что ценовая политика в отношении отдельных позиций ассортимента остается в компетенции конкретных компаний.

Так, выпускающая растительное масло «Слобода» и Altero компания «Эфко» в четвертый раз с начала года предупредила магазины о повышении цен. Уведомления получили «Верный», «О'кей» и «Лента». С 11 июня поставщик поднимет закупочную цену еще на 5%, доведя общую наценку в 2022 году до 20%.

Ранее эксперты напомнили, что Россия производит в 2 раза больше, чем нужно внутреннему рынку, растительного масла и остается лидером по производству пшеницы, гречки, семян льна, ячменя.

Москва, Наталья Рязанова

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