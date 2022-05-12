Экономист: России не грозит голод без импортных продуктов

Россия сможет прокормить своих граждан при условии полного прекращения поставок продуктов из других государств, уверен экономист Егор Клопенко. В стране производится достаточно мяса, молока, растительного масла, рыбной продукции, чтобы покрывать потребность и импортировать.

«Мы практически полностью обеспечиваем себя в производстве яиц, картофеля, овощей, сахара. Производим в 2 раза больше, чем нужно внутреннему рынку, растительного масла, в 1,6 раза больше рыбы и рыбной продукции», – пояснил эксперт агентству «Прайм».

Россия лидирует среди других стран по производству пшеницы, гречки, семян льна, ячменя. Клопенко отметил, что таких показателей удалось добиться через «правильные решения в сфере АПК», например, ограничения на закупку продуктов у западных стран. Введенные в 2014 году контрсанкции стали первым случаем защиты собственных производителей.

«Россия обеспечивает сама себя практически всем необходимым набором продовольствия. Если весь мир перестанет поставлять продовольствие в Россию по причине его нехватки, то россиянам голодать не придется», – добавил эксперт.

Он подчеркнул, что грядущий в 2022-2023 годах продовольственный кризис вызван искусственно, действиями ряда стран. Предотвратить его уже не получится, считает Клопенко.

Как сообщал «Новый День», экономисты спрогнозировали следствие антироссийских санкций – один из крупнейших продовольственных кризисов в истории человечества. Он случится в 2023 году и спровоцирует новую масштабную волну нелегальной миграции.

Президент Аргентины Альберто Фернандес заявил, что антироссийские санкции негативно повлияли на весь мир. На карту поставлены продовольственная и энергетическая безопасность в Латинской Америке, Центральной Америке, в Карибском бассейне.

Москва, Наталья Рязанова

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