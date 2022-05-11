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Среда, 11 мая 2022, 11:44 мск

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Аргентина предупредила, что санкции против России затронули весь мир

Фото: pixabay.com

Антироссийские санкции негативно повлияли не только на Россию, западные страны, но и на весь мир, заявил президент Аргентины Альберто Фернандес. Он назвал аморальными ограничения, которые нанесли удар так скоро после пандемии.

Президент Аргентины подчеркнул, что западные санкции угрожают безопасности стран Латинской Америки.

«Это санкции, которые имеют очень негативные последствия во всем мире. На карту поставлены продовольственная и энергетическая безопасность в Латинской Америке, Центральной Америке, в Карибском бассейне», – сказал глава государства в интервью испанской газете El Diario.

Фернандес признал, что важно привлечь внимание Европы, чтобы страны ЕС осознали и оценили нанесенный санкциями ущерб.

«Я предлагаю что-то сделать, потому что это непростительно после пандемии. Все эти экономические санкции только больше вредят людям, а для стран периферии ущерб неизмеримо больше. Это аморально», – заявил президент.

Напомним, в Китае предложили развивающимся странам объединить усилия для защиты от действий Запада на фоне выросших цен на энергоносители и продукты питания. Изменение глобальные схем поставок энергоносителей и других товаров, а также отключение ряда российских банков от системы переводов SWIFT могут привести к замедлению экономического роста развивающихся стран.

Буэнос-Айрес, Наталья Рязанова

© 2022, РИА «Новый День»

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