В Китае предложили объединить страны, сохранившие нейтралитет по ситуации на Украине

Развивающимся странам стоит подумать о собственном объединении для защиты от действий Запада, считает китайский эксперт и журналист Ван Цзямей.

Она отметила, что западные санкции против России уже подтолкнули к росту мировые цены на энергоносители и инфляцию. Кроме того, из-за санкционного давления уже перестраиваются глобальные схемы поставок энергоносителей и других товаров. А отключение ряда российских банков от системы переводов SWIFT может ограничить торговлю развивающихся стран с Россией.

В долгосрочной перспективе данные факторы могут привести к замедлению экономического роста развивающихся стран, отметила эксперт. По ее мнению, лучшим решением стала бы координация действий этих стран между собой.

«Развивающиеся страны, включая Китай, Индию, Индонезию, Бразилию и другие, которые отказались встать на чью-либо сторону в связи с западными санкциями против России, должны рассмотреть способы укрепления своей экономической координации, чтобы выдержать последующие потрясения, вызванные Западом. Развивающимся странам необходимо искать решение посредством финансового и торгового сотрудничества», – написала Ван Цзямей в издании Global Times.

Уже к концу марта санкции против России сказались на снабжении продуктами питания в разных региона мира. Латинской Америке грозит неурожай из-за нехватки российских удобрений, Греция и страны Африки ощутили недопоставки пшеницы и масла, в Бразилии и Греции выросли цены на хлебобулочную продукцию из-за подорожания пшеницы.

Экономисты спрогнозировали в 2023 году один из крупнейших продовольственных кризисов в истории человечества на фоне антироссийских санкций. Аналитики ООН предупредили, что нехватка продуктов питания спровоцирует новую волну нелегальной миграции, более масштабную, чем вызвавшую кризис 2015 года.

Пекин, Наталья Рязанова

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