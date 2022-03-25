Антироссийские санкции вызвали трудности с продовольствием по всему миру

Санкции против России сказались на снабжении продуктами питания в разных региона мира. Латинской Америке грозит неурожай из-за нехватки российских удобрений, а Греция и страны Африки ощутили недопоставки пшеницы и масла.

В Бразилии и Греции выросли цены на хлебобулочную продукцию из-за подорожания пшеницы. МИД Бразилии отметил, что нехватка продовольствия грозит всей Латинской Америке – Россия была основным поставщиком удобрений в страны региона. Без них сельское хозяйство Бразилии оказалось на грани выживания, передает РЕН-ТВ.

Жители Греции помимо растущих цен столкнулись с дефицитом ряда продуктов, которые в страну доставлялись из России. В частности, с прилавков исчезают растительное масло, крупы, мука. Напомним, Россия ввела запрет на вывоз ряда продуктов, включая пшеницу, за пределы страны на фоне экономических санкций.

Центробанку Нигерии пришлось срочно принимать меры для поддержки фермеров, которые должны частично компенсировать снижение поставок зерновых. Регулятор решил выделять деньги напрямую для смягчения продовольственного кризиса, сообщил телеканал Arise.

Управляющий ЦБ Нигерии Годвин Эмефиеле отметил, что закупки пшеницы у России и Украины оказались под угрозой из-за военной операции и введенных против России санкций. Поставщики из Аргентины и Бразилии тоже могут снизить поставки: нынешний урожай пострадал от засухи, а будущий под вопросом из-за дефицита удобрений.

Ранее Всемирная торговая организация предупредила о риске голодных бунтов в беднейших странах мира на фоне подорожания продуктов из-за ситуации на Украине.

Москва, Наталья Рязанова

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