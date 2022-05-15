США нужно исцелить себя: «дефектная демократия» мешает другим странам выступить против России

Несмотря на усиленное давление со стороны Вашингтона, большинство стран мира не спешат выступить против России и придерживаются нейтральной позиции по Украине. Причину такого поведения назвал корреспондент американского издания Foreign Policy Майкл Хирш.

По его мнению, многие государства недовольны «дефектной демократией» Соединенных Штатов. Обозреватель привел в пример прошедший в США саммит Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), в ходе которого лидеры блока продемонстрировали позицию нейтралитета по украинскому вопросу.

«В глазах большей части мира страна, которая проповедует, – Соединенные Штаты – представляет собой сильно подорванную демократию, которая должна сначала исцелить себя», – говорится в статье.

Кроме того, попытка американских властей представить конфликт на Украине как «битву демократии с автократией» не увенчалась успехом.

Ранее в Китае предложили объединить страны, сохранившие нейтралитет по ситуации на Украине. Таким образом, развивающиеся государства смогут защититься от действий Запада, считает китайский эксперт и журналист Ван Цзямей.

Вашингтон, Зоя Осколкова

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