российское информационное агентство 18+

Конфликт на Украине

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Воскресенье, 15 мая 2022, 13:34 мск

Новости Политика

Новости, Кратко, Популярное

США нужно исцелить себя: «дефектная демократия» мешает другим странам выступить против России

Фото: pixabay.com

Несмотря на усиленное давление со стороны Вашингтона, большинство стран мира не спешат выступить против России и придерживаются нейтральной позиции по Украине. Причину такого поведения назвал корреспондент американского издания Foreign Policy Майкл Хирш.

По его мнению, многие государства недовольны «дефектной демократией» Соединенных Штатов. Обозреватель привел в пример прошедший в США саммит Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), в ходе которого лидеры блока продемонстрировали позицию нейтралитета по украинскому вопросу.

«В глазах большей части мира страна, которая проповедует, – Соединенные Штаты – представляет собой сильно подорванную демократию, которая должна сначала исцелить себя», – говорится в статье.

Кроме того, попытка американских властей представить конфликт на Украине как «битву демократии с автократией» не увенчалась успехом.

Ранее в Китае предложили объединить страны, сохранившие нейтралитет по ситуации на Украине. Таким образом, развивающиеся государства смогут защититься от действий Запада, считает китайский эксперт и журналист Ван Цзямей.

Вашингтон, Зоя Осколкова

© 2022, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Ссылки по теме

В Китае предложили объединить страны, сохранившие нейтралитет по ситуации на Украине / В Китае связали отказ Байдена посетить Украину с ограниченностью возможностей США / The Week: ошибка США привела к спецоперации России на Украине

Метки / Санкции против России

Аналитики просчитали три сценария влияния санкций на экономику России / В Китае спрогнозировали скорый отказ от доллара из-за ответных мер России на санкции / Финляндию отключают от энергоснабжения из России за неуплату / Макрон призвал коллективно ответить на приближающийся продовольственный кризис / Великобритания объявила о санкциях против близкого окружения Путина / Крупнейшая в Японии компания по продаже нефтепродуктов прекратила закупку у России / Расходы бюджета РФ за четыре месяца выросли почти на четверть / Министры ЕС обсудят эмбарго на нефть из РФ после провала переговоров послов

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

В мире, Конфликт на Украине, Политика, Россия, Санкции против России, США, Украина,