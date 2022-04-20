В Китае связали отказ Байдена посетить Украину с ограниченностью возможностей США

Визит президента США Джо Байдена на Украину так и не состоялся несмотря на то, что на нем настаивал его украинский коллега Владимир Зеленский. Да и сам американский лидер выражал желание приехать в Киев, но оговорился, что ему не позволят, ссылаясь на официальных лиц США. Все это говорит об истинной цели Вашингтона в украинском конфликте, пишет китайская газета Global Times.

«Мыльная опера» о том, посетит ли Байден Киев, показывает, что заявление США о поддержке Украины – это просто игра, в которой американцы используют ее для извлечения военных прибылей. «Тот факт, что Байден решил не отправлять войска на Украину и отказался от идеи посетить Киев, во многом демонстрирует ограниченность возможностей США участвовать в конфликте. В такой ситуации Украина лишается своих козырей», – отмечается в публикации.

С начала украинского кризиса очевидно, что санкции США не остановят Россию, и позиция Вашингтона становится все более неловкой по мере изменения ситуации. По мнению автора статьи, чтобы стать «миротворцем», США должны продвигать мирные переговоры и прекратить массированную военную поддержку Украины. Поскольку конфликт длится уже более 50 дней, международному сообществу, включая Штаты, пора переосмыслить, как можно решить украинский вопрос.

В то же время Соединенные Штаты столкнулись с растущими ценами на нефть, рекордной инфляцией и другими проблемами. Американцам стало намного сложнее извлечь выгоду из конфликта Киева и Москвы. В результате администрация Байдена оказалась в трудном положение, поскольку она ничего не выиграет от продления войны.

США и их европейские союзники запланировали создать совершенно другой мир, в котором они больше не пытаются сосуществовать и сотрудничать с Россией, но активно стремятся изолировать и ослабить ее в рамках долгосрочной стратегии. Ясно, что США будут участвовать в долгосрочном подавлении РФ, но это не значит, что Вашингтон был готов к тому, как разразился украинский кризис.

«США осознают, что их неолиберальная однополярная гегемонистская система рушится. Поэтому они использует украинский кризис, чтобы надавить на своих союзников в попытке сдержать Россию и Китай. Политика США будет более конфронтационной. В будущем Вашингтон станет более равнодушным к интересам других стран в преследовании своих гегемонистских интересов и стратегических целей», – заключил автор.

Пекин, Зоя Осколкова

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