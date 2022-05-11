The Week: ошибка США привела к спецоперации России на Украине

Вашингтон проигнорировал опасения России по поводу расширения НАТО на восток, что привело к эскалации конфликта на Украине и стало причиной спецоперации. Такое мнение высказал обозреватель Эндрю Дэй в статье, опубликованной журналом The Week.

По его словам, ошибочно считать, что Североатлантический альянс носит «сугубо оборонительный характер». «Независимо от того, грозила ли НАТО России, Путин верил, что это так, и эта вера послужила основой для его решения провести спецоперацию. Более того, опасения Путина были предсказуемы, и войну можно было бы предотвратить, если бы Вашингтон воспринял их всерьез», – пишет Дэй.

США отказались обсуждать с Россией вопрос расширения альянса в преддверии спецоперации на Украине. При этом западные лидеры в частном порядке заявили киевским властям, что Украина не будет членом НАТО.

«Неспособные превратить Украину в члена НАТО, США превратили ее в форпост НАТО, предоставляя миллиардную военную помощь, проводя совместные военные учения, проводя подпольные программы военизированной подготовки, обмениваясь разведданными и даже участвуя в кибероперациях против российского правительства. США создали худший из возможных вариантов существования для Украины – в качестве марионетки НАТО на пороге России, но без натовского зонтика безопасности», – отметил автор статьи.

Эндрю Дэй выразил уверенность в том, что хотя серьезная дипломатия и не смогла предотвратить конфликт на Украине, но она еще может разрешить кризис. «Администрация Байдена должна работать с европейскими союзниками, чтобы посредничать в урегулировании, которое делает Украину нейтральным государством. Формальный нейтралитет намного лучше, чем быть полем битвы великих держав. Если Россия выведет все вооруженные силы и прекратит вмешиваться в дела своего меньшего соседа, дверь НАТО должна оставаться закрытой для Украины», – заключил обозреватель.

Вашингтон, Зоя Осколкова

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