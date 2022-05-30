Поставки муки из России выросли вчетверо с начала года

Россия за неполные пять месяцев 2022 года продала за границу 276 тыс. тонн муки. Это в четыре раза больше, чем в прошлом году, сообщает Россельхознадзор.

Приведены данные на 22 мая. Россия поставила на мировой рынок 516 тыс. тонн продуктов переработки зерна. Этот показатель с начала года вырос на 75%.

Ведомство постоянно ищет новые рынки сбыта и возможности увеличения закупок. Так, за последние пять лет продажа зерновой продукции в Китай выросла втрое. И этот рынок остается самым перспективными для России.

Напомним, глава МИД Китая Ван И призвал организовать «зеленые коридоры» для вывода российского и украинского зерна на мировой рынок на фоне антироссийских санкций. Он отметил, что международное сообщество должно приложить больше усилий для урегулирования ситуации на Украине.

Москва, Наталья Рязанова

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