Китай призвал создать «зеленые коридоры» для экспорта зерна из России и с Украины

Министр иностранных дел Китая Ван И призвал организовать «зеленые коридоры» для вывода российского и украинского зерна на мировой рынок. Он отметил, что международное сообщество должно приложить больше усилий для урегулирования ситуации на Украине, сообщила пресс-служба китайского МИД.

«Международное сообщество должно настаивать на скорейшем прекращении огня и предоставлении России и Украине зеленого коридора для экспорта зерна», – заявил министр во время разговора со своей коллегой из ФРГ Анналеной Бербок.

Ван И отметил, что Китай непрерывно оказывает помощь наиболее нуждающимся в продовольствии странам и в этом вопросе готов к сотрудничеству со всеми сторонами.

Международный валютный фонд призвал Индию отменить запрет на экспорт пшеницы, чтобы наполнить мировой рынок. Глава МВФ Кристалина Георгиева заявила, что экспортные ограничения одних стран создают «соблазн» для введения подобных мер другими государствами.

«Я осознаю тот факт, что Индии необходимо накормить почти 1,35 млрд человек, и сниженную производительность сельского хозяйства из-за жары, но попросила бы Индию пересмотреть свое решение как можно скорее», – сказала она телеканалу NDTV на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

Власти Индии ввели запрет на экспорт пшеницы в середине мая на фоне скачка цен в Европе до рекордных 455 долларов за тонну. Прогноз на урожай пшеницы в Индии снижен на 5,7% из-за раннего начала лета.

Как сообщал «Новый День», западные страны готовят операцию по вызволению из Одессы украинских судов с зерном. Великобритания готова отправить военные корабли для сопровождения судов с грузом, США – ракеты дальнего радиуса действия для сдерживания российских кораблей. Запад стремится вернуть украинское зерно на рынок несмотря на угрозу голода на Украине.

В то же время Россия призвала страны ЕАЭС ввести квоты и пошлины на экспорт зерна в третьи страны, чтобы предотвратить реэкспорт российского продовольствия.

Пекин, Наталья Рязанова

© 2022, РИА «Новый День»