Великобритания готова отправить конвой для судов с украинским зерном

Западные страны готовят операцию по вызволению из Одессы украинских судов с зерном. Союзники по НАТО готовы прорвать мнимую российскую блокаду порта и вывести суда с грузом в нейтральные воды, пишет The Times.

Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис обсудил с британской коллегой Лиз Трасс создание «защитного коридора» для вывода судов с зерном из Одессы. Ожидается, что союзники очистят воды вокруг порта от морских мин, «чтобы обеспечить безопасность транспортировки жизненно важной продукции».

По данным издания, Великобритания готова отправить военные корабли для сопровождения судов с грузом. США согласились предоставить ракеты дальнего радиуса действия – против российских кораблей, которые решат нарушить безопасный коридор.

Габриэлиус Ландсбергис допустил, что к операции могут присоединиться и другие страны, зависящие от зерна. Например, пострадавший от дефицита пшеницы Египет.

Ранее в Совфеде РФ предупредили, что вывозом резервов украинского зерна усилиями США и Евросоюз фактически обрекают Украину на голод. Когда наступит продовольственный кризис, Запад не вернет Украине даже части вывезенных запасов пшеницы, считают в России.

Украина под давлением ЕС организовала вывоз резервных запасов пшеницы через порты Рени и Измаил из-за ограниченной работы порта Одессы. При этом на Украине сохраняется угроза дефицита зерна и других продуктов, а посевная провалилась.

Лондон, Наталья Рязанова

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